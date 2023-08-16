Путешествия 16 августа 2023, 18:59 Эксперт по туризму Мельник: туры по выгодной цене можно купить в ноябре–декабре

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Купить горящие путевки по наиболее выгодным ценам можно будет в конце ноября-начале декабря. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, август считается самым дорогим сезоном для путешествий, никаких горящих туров в этот период нет. Пока фиксируется активный спрос на путевки, стоимость на туры останется высокой.

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Мельник отметил, что цены на поездки будут снижаться при условии уменьшения спроса в сентябре, сообщила «Национальная служба новостей».