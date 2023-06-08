Путешествия 08 июня 2023, 12:41 Эксперт по туризму Мельник связал рост цен на путевки в Турцию с президентскими выборами в стране

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За последние несколько дней стоимость путевок в Турцию увеличилась на 20-25%. Этому поспособствовали президентские выборы в стране, сообщил эксперт по туризму Николай Мельник, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, многие россияне ждали победы Эрдогана и только после этого покупали турпакеты, сформировав на Турцию небывалый спрос. Туроператоры воспользовались ситуацией и решили «закрыть свои финансовые дыры» за счет увеличения стоимости путевок.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», стоимость туров в ОАЭ выросла не более чем на 5%.