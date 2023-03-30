Путешествия 30 марта 2023, 12:06 Эксперт по туризму Мельник рассказал, где дешевле всего россияне смогут отдохнуть в летнем сезоне

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Самыми дешевыми внутренними направлениями в летнем сезоне, до которых можно добраться собственным транспортом, станут Анапа и Крым. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщил эксперт по туризму Николай Мельник.

«Там идет очень сильное понижение цены, потому что отели не полностью загружены, они не ощущают того количества броней, как объекты Сочи и Адлера», — добавил эксперт.

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Среди зарубежных направлений Мельник отметил Тунис. По его словам, тур в эту страну стоит сейчас около 75-80 тысяч на двоих за неделю. В той же Турции недельный отдых на двоих в апрельские даты начинается от 100 тысяч рублей.