02 февраля 2024, 13:06
Эксперт по туризму Мельник назвал Абхазию самым бюджетным направлением для отдыха летом
Эксперт по туризму Николай Мельник дал советы россиянам, которые уже составляют планы на летний отпуск. В беседе с Lenta.ru он рекомендовал присмотреться к Абхазии.
По словам специалиста, эта страна является одним из самых бюджетных направлений для отдыха в 2024 году, добавил сайт Utro.ru.
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Мельник также спрогнозировал низкий спрос на полеты в Египет и Арабские Эмираты. В летний период там слишком жаркий климат, пояснил эксперт.
Туризм
Абхазия
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