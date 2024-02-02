Путешествия 02 февраля 2024, 13:06 Эксперт по туризму Мельник назвал Абхазию самым бюджетным направлением для отдыха летом

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Эксперт по туризму Николай Мельник дал советы россиянам, которые уже составляют планы на летний отпуск. В беседе с Lenta.ru он рекомендовал присмотреться к Абхазии.

По словам специалиста, эта страна является одним из самых бюджетных направлений для отдыха в 2024 году, добавил сайт Utro.ru.

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Мельник также спрогнозировал низкий спрос на полеты в Египет и Арабские Эмираты. В летний период там слишком жаркий климат, пояснил эксперт.