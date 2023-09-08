Путешествия 08 сентября 2023, 12:27 Эксперт по туризму Котляр рассказала, что путешествия в межсезонье помогут сэкономить

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Чтобы отпуск обходился дешевле, лучше планировать поездки в межсезонье. Об этом Lenta.ru рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

Она объяснила, что что в период низкого спроса можно очень сэкономить на поездках. Снижаются цены и на проезд, и на проживание. Скидки могут доходить до 40%. Понижение стоимости начинается уже со второй половины сентября. Также эксперт рекомендовала не пренебрегать стыковочными рейсами.

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