Путешествия 23 июня 2023, 12:47 Эксперт по туризму Кадыгроб рассказала, что во второй половине лета можно недорого отдохнуть в Египте

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В последнее время перелеты за границу дорожают день ото дня, но туристам рано ставить крест на зарубежном отдыхе. Об этом Utro.ru рассказала опытный эксперт по туризму Ольга Кадыгроб.

По ее словам, со второй половины лета подешевеют путевки в Египет. Слетать на курорт Красного моря можно будет за 60 тысяч рублей за двоих. Уже сейчас агентства предлагают много вариантов, в том числе и путевки по система фортуна. Тогда турист до последнего не знает, в какой отель попадет.

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