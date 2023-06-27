Путешествия 27 июня 2023, 16:51 Эксперт по туризму Горин рассказал, что отдохнуть в Турции можно за 70 тысяч рублей на двоих

Читать 360tv в

Россияне могут купить бюджетные путевки на недельный отдых в Турции, они обойдутся примерно в 70 тысяч рублей на двоих за неделю. Об этом News.ru рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

По его словам, сейчас много горящих путевок. Но нужно быть готовыми собраться быстро. Еще один вариант — самостоятельно спланировать отпуск. Например, эксперт отметил, что есть недорогие билеты в Анталью. Дальше — все зависит от отеля.

Реклама

«Цена турецких гостиниц больше зависит от их категорий, ценообразование здесь самое разнообразное. Наиболее дешевый вариант — это отели две или три звезды, а вот гостиницы четырех и пяти звезд больше отличаются между собой», — рассказал Горин.

Авторы: