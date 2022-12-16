Путешествия 16 декабря 2022, 21:20 Эксперт по туризму Голов посоветовал бронировать туры на Камчатку за полгода

Читать 360tv в

Президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал, что туры на Камчатку следует бронировать за полгода до планируемого отпуска. Об этом сообщила НСН.

Он пояснил, что высокие цены на это направление связаны с недостаточным количеством объектов размещения, а также с отсутствием конкуренции между ними. По этой же причине не удастся выбрать тур в последний момент.

Реклама

«Камчатка, Дальний Восток — туда за полгода вперед надо бронировать. Те, кого удивляет цена на перелет до Мальдив, посмотрите на стоимость тура на Камчатку», — подчеркнул Голов.

Реклама