16 декабря 2022, 21:20
Эксперт по туризму Голов посоветовал бронировать туры на Камчатку за полгода
Президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал, что туры на Камчатку следует бронировать за полгода до планируемого отпуска. Об этом сообщила НСН.
Он пояснил, что высокие цены на это направление связаны с недостаточным количеством объектов размещения, а также с отсутствием конкуренции между ними. По этой же причине не удастся выбрать тур в последний момент.
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«Камчатка, Дальний Восток — туда за полгода вперед надо бронировать. Те, кого удивляет цена на перелет до Мальдив, посмотрите на стоимость тура на Камчатку», — подчеркнул Голов.
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Туризм
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