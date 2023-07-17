17 июля 2023, 18:13
Эксперт по туризму Дехтярь: через сайт Минэкономразвития можно обратиться с жалобой на несостоявшийся круиз
Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, как турист может вернуть деньги за несостоявшийся круиз.
По словам эксперта, есть несколько вариантов устроить разбирательство, если поездка была оплачена, а туроператор не смог предоставить услугу. Первым делом необходимо посмотреть договор и узнать реестровый номер туроператора и страховую компанию.
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Дехтярь отметила, что страхование о неоказании услуг является обязательным даже для внутреннего туризма. Далее в страховой компании следует зафиксировать факт неоказания услуги.
Эксперт также добавила, что через сайт Минэкономразвития можно напрямую обратиться с жалобой.
Туризм
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