Путешествия 17 июля 2023, 18:13 Эксперт по туризму Дехтярь: через сайт Минэкономразвития можно обратиться с жалобой на несостоявшийся круиз

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Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, как турист может вернуть деньги за несостоявшийся круиз.

По словам эксперта, есть несколько вариантов устроить разбирательство, если поездка была оплачена, а туроператор не смог предоставить услугу. Первым делом необходимо посмотреть договор и узнать реестровый номер туроператора и страховую компанию.

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Дехтярь отметила, что страхование о неоказании услуг является обязательным даже для внутреннего туризма. Далее в страховой компании следует зафиксировать факт неоказания услуги.

Эксперт также добавила, что через сайт Минэкономразвития можно напрямую обратиться с жалобой.