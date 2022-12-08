Путешествия 08 декабря 2022, 23:14 Эксперт по туризму Букреев перечислил самые выгодные направления на новогодние праздники Эксперт по туризму Букреев: дешевле всего полететь на новогодние праздники в Казань

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Эксперт Российского союза туриндустрии Николай Букреев перечислил направления, куда выгоднее всего поехать в новогодние праздники. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«В Казань можно улететь с 31 декабря на три ночи буквально за 30 тысяч рублей, включая новогодний банкет. В Калининграде те же самые цены», — отметил Букреев.

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Популярностью, добавил он, пользуется Северная Осетия. Путевка с перелетом, проживанием и экскурсионной программой будет стоить около 80 тысяч рублей с 2 по 9 января.

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