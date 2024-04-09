Путешествия 09 апреля 2024, 12:37 Эксперт по туризму Бобылев посоветовал учитывать увлечения при выборе места для отдыха

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Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев рассказал, какие факторы необходимо учитывать при выборе места для отдыха. Слова специалиста опубликовал «ФедералПресс».

Он посоветовал планировать отпуск в соответствии с личными увлечениями и финансовым положением. Так, туризм может быть сосредоточен на посещении исторических мест или активных путешествиях.

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Любителям пляжного отдыха подойдут в весеннее время такие варианты, как Таиланд, Турция и Мальдивы, добавил Бобылев.