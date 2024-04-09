09 апреля 2024, 12:37
Эксперт по туризму Бобылев посоветовал учитывать увлечения при выборе места для отдыха
Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев рассказал, какие факторы необходимо учитывать при выборе места для отдыха. Слова специалиста опубликовал «ФедералПресс».
Он посоветовал планировать отпуск в соответствии с личными увлечениями и финансовым положением. Так, туризм может быть сосредоточен на посещении исторических мест или активных путешествиях.
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Любителям пляжного отдыха подойдут в весеннее время такие варианты, как Таиланд, Турция и Мальдивы, добавил Бобылев.
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