18 апреля 2023, 23:05
Эксперт по туризму Бандурин: Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран
Эксперт по туризму Александр Бандурин сообщил Pravda.Ru о возобновлении турпотока между Россией и Азией. Он отметил, что турпоток уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран.
В отличие от Китая, где инфраструктура для туристов уже сформирована, арабская инфраструктура только начинает развиваться, пишет zr.media. Бандурин подчеркнул необходимость подготовки экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощения визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.
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Он предположил, что на решение всех этих вопросов потребуется порядка одного-двух лет, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.
Туризм
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