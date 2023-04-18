Путешествия 18 апреля 2023, 23:05 Эксперт по туризму Бандурин: Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран

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Эксперт по туризму Александр Бандурин сообщил Pravda.Ru о возобновлении турпотока между Россией и Азией. Он отметил, что турпоток уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран.

В отличие от Китая, где инфраструктура для туристов уже сформирована, арабская инфраструктура только начинает развиваться, пишет zr.media. Бандурин подчеркнул необходимость подготовки экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощения визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.

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Он предположил, что на решение всех этих вопросов потребуется порядка одного-двух лет, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.