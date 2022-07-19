Эксперт по туризму Алексеев рассказал, как отправиться в отпуск без удара по кошельку

Отдохнуть без сильных финансовых затрат вполне реально. Как это сделать, рассказал действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам эксперта, самым бюджетным средством передвижения во время отдыха является автомобиль. Можно составить маршрут по Московской, Владимирской, Ярославской или Костромской областям. Специалист подчеркнул, что там существует множество интересных мест.

Алексеев подчеркнул, что ночевать можно в палатке. А для большего комфорта стоит арендовать дом на колесах. Кроме того, существует большое количество бюджетных гостиниц.

Специалист посоветовал посетить Карелию, Ладожское озеро, Урал, Алтай и южный берег Белого моря.