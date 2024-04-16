Путешествия 16 апреля 2024, 12:08 Эксперт по путешествиям Фердман: в Россию необходимо привлекать иностранных туристов

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В Россию необходимо привлекать больше путешественников из-за рубежа. Развитие только внутреннего туризма будет однобокой историей, сообщила руководитель туристической компании Диана Фердман в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, в данную сферу важно вкладываться еще и с точки зрения привлекательности РФ для иностранцев. Для этого от страны за границей должна работать специальная организация.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с 2024 года российские регионы будут получать единую субсидию на развитие туризма.