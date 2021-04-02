Эксперт перечислил главные условия для восстановления глобального туризма

Директор Центра туризма Академии общественных наук Китая Сун Жуй перечислила главные условия восстановления глобального туризма, написал портал China Daily.

По ее словам, чтобы у населения стран мира появился популяционный иммунитет, необходима вакцинация граждан. Также важно ввести грамотные профилактические меры. Еще нужно согласовать взаимнопризнаваемые «коды здоровья». Сун Жуй подчеркнула, что сведения о здоровье, перемещениях и личности граждан нуждаются в серьезной защите, написала «Парламентская газета».

Она добавила, что любые радикальные меры следует принимать согласованно и в координации с авторитетными международными структурами. Помимо прочего, лучше, чтобы возобновление международного туризма происходило постепенно.