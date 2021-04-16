Эксперт оценил возможность замены Турции для россиян Египтом

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова оценила возможность замены поездок в Турцию для россиян путешествиями в Египет, сообщило радио Sputnik.

По информации РБК, после временного прекращения полетов в Турцию «Аэрофлот» намерен наращивать продажу билетов в Каир. Помимо прочего, планируется заменить самолеты на этом направлении на более вместительные.

По мнению Осиповой, Египет сможет стать заменой Турции при конкретном условии.

«Египет станет полноценной альтернативой Турции в случае, если открыть прямой перелет на курорты Египта, то есть если в Хургаду и Шарм-эль-Шейх можно будет прилететь, например, из Москвы, из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из Ростова прямыми рейсами», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что через Каир люди приезжают, однако в чаще всего все ехали через Стамбул. Это получалось менее затратно. Туры в Египте востребованы среди жителей нашей страны уже много лет.