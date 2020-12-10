facebook_pixel
    10 декабря 2020, 10:40

    Эксперт оценил вероятность закрытия Турции для россиян на Новый год

    Полина Петрова

    Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин оценил возможность закрытия Турции для туристов из России на Новый год, пишет портал «Ридус».
    Эксперт оценил вероятность закрытия Турции для россиян на Новый год

    Отмечается, что туристический сезон в этой стране закончился 15 ноября. Некоторые отели закрылись на зиму, а другие гостиницы продолжает работать. Часто там есть подогреваемые бассейны, работают спа-центры и рестораны. Горин уточнил, что говорить о закрытии Турции для россиян рано. Введенные ограничения позволяют контролировать ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

    «В Турции в отелях сейчас есть ограничения по музыкальным программам. Они должны завершаться до 22:00. Но при этом туристы на себе других ограничений не чувствуют никаких. В Турции не нужен ПЦР-тест для путешествия, в стране достаточно серьезный сертификат безопасности здоровья», — заметил специалист.

    По его словам, в настоящий момент нужно следить за развитием ситуации с туризмом в этой стране. Горин добавил, что за текущий год россиянами в Турцию было совершено 1,5 миллиона поездок. Лидером по числу гостей стал август. Так за этот месяц ее посетили 448 тысяч граждан РФ.