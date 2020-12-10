Эксперт оценил вероятность закрытия Турции для россиян на Новый год

Отмечается, что туристический сезон в этой стране закончился 15 ноября. Некоторые отели закрылись на зиму, а другие гостиницы продолжает работать. Часто там есть подогреваемые бассейны, работают спа-центры и рестораны. Горин уточнил, что говорить о закрытии Турции для россиян рано. Введенные ограничения позволяют контролировать ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

«В Турции в отелях сейчас есть ограничения по музыкальным программам. Они должны завершаться до 22:00. Но при этом туристы на себе других ограничений не чувствуют никаких. В Турции не нужен ПЦР-тест для путешествия, в стране достаточно серьезный сертификат безопасности здоровья», — заметил специалист.

По его словам, в настоящий момент нужно следить за развитием ситуации с туризмом в этой стране. Горин добавил, что за текущий год россиянами в Турцию было совершено 1,5 миллиона поездок. Лидером по числу гостей стал август. Так за этот месяц ее посетили 448 тысяч граждан РФ.