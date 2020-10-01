Эксперт оценил продление программы кешбэка для туристов в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил продление программы туристического кешбэка в России. По его словам, эта задумка поможет развитию этой индустрии.

«Это значительно расширяет возможности для реализации туров, становится шире сегмент потребителей, так как попадает уикенд и значительно большее число людей смогут принять участие», — процитировал специалиста сайт RT.

Барзыкин уточнил, что по стоимости ограничений нет. Для суммы меньше 25 тысяч рублей тоже предусмотрены 20% кешбэка. Программа будет действовать до 10 января, включая период новогодних праздников. По мнению эксперта, ее нужно продлить «до майских праздников включительно».

Напомним, что российское правительство продлило до 10 января будущего года года программу туристического кешбэка. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.