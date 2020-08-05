Эксперт оценил интерес россиян к путешествиям в Турцию после открытия границ

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко оценил интерес россиян к путешествиям в Турцию после открытия границ.

Россия с 1 августа восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Желающие могут отправиться в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Осауленко отметил, что в настоящий момент не наблюдается резких скачков интереса к путешествиям за границу. По его словам, люди стали ответственно относиться к информации о ситуации с коронавирусом, сообщает радио Sputnik.

«Если что-то будет не так, то опыт уже есть, и достаточно оперативной и быстрой будет реакция на этот счет. Отмечу, что в своей массе туристы пока еще не поехали в турецкие курортные города, пока это только столичные направления», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что тем, кто отправляется за границу, необходимо приобрести страховку в связи с высоким риском заражения коронавирусом.