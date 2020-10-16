Эксперт оценил безопасность перелетов при росте зараженных COVID-19 в РФ

Специалист отметил, что в Турции зафиксировали минимальное число заражений. При этом летом в стране побывало большое количество туристов из нашей страны. Вернувшиеся в Россию граждане остаются на самоизоляции и в течение трех дней делают ПЦР-тест.

«Сейчас открывается Куба, они будут контролировать количество въезжающих и выезжающих туристов — это первое. Второе — обязательные страховки. И тесты, которые мы сдаем по возвращению, они нам тоже дают гарантии безопасности», — пояснил эксперт по туризму.

Уточняется, что в открывшемся регионе на Кубе зарегистрировано не более сотни заразившихся. Горин напомнил, что в настоящей эпидемиологической ситуации при планировании поездки нужно иметь билеты и туда, и обратно. Безопаснее всего путешествовать через туроператоров.