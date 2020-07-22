Эксперт объяснил, как компенсации за отдых в РФ отразятся на турбизнесе

Руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман объяснила, как компенсации за отдых в России отразятся на туристическом бизнесе.

В среду, 22 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за туры по нашей стране. На эти цели будут направлены дополнительные 15 миллиардов рублей

По мнению Фердман, такое решение может ощутимо навредить туристическим компаниям, пишет «ФедералПресс».

«Если Ростуризм планирует выплачивать деньги за потраченный отдых по России, то скорее всего бронирование таких поездок пройдет мимо агентов и, скорее всего, даже мимо туроператоров», — отметила она.

По ее словам, многие считают, что агентства бесполезны и являются лишним звеном. Она отметила, что подобным образом может рассуждать только обыватель, несведущий в делах этой сферы. Специалист подчеркнула, что первоначально стоит развить инфраструктуру туризма — построить дороги, гостиницы и заняться качественным обучением работников.