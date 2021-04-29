Эксперт объяснил интерес россиян к отдыху в Сочи

Стоимость туров в Сочи на майские праздники возросла на 15-150%, но туристы все равно массово поедут в этот город-курорт. О причинах рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, сообщило ОТР.

По его мнению, цены на отдых в Сочи в нынешнем сезоне не будут сильно отличаться от 2019 года. Однако все зависит от дальнейшего туристического спроса.

«Если говорить о ценах, то в целом они не на много опередят 2019 год, хотя понятно, что чем больше спрос, тем выше цены», — заметил Барзыкин.

До закрытия Турции около 80% отелей уже было забронировано или оплачено.

Отдыхающие массово едут в Сочи из-за развитой инфраструктуры и разнообразного досуга.

«Этот туристический центр востребован не только потому, что здесь гораздо теплее, чем в любой другой точке нашей страны, но и из-за развитой инфраструктуры: транспортной, логистической, гостиничной, досуга, лечения», — добавил эксперт.

Туристический сезон в Краснодарском крае начнется в 2021 году на месяц раньше — в начале мая. В Сочи ждут до 200 тысяч туристов — на четверть больше, чем за тот же период 2019-го.