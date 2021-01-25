Эксперт объяснил, где в России выгоднее всего отдыхать летом

По его словам в теплый период текущего года лучшим внутренним направлением по соотношению стоимости билета и услуг, а также их качества будет Крымский полуостров. Как считает Мальцев, бизнес республики сделал многое, чтобы переманить наших граждан из других известных курортных мест.

«По совокупности факторов Крым — самое хорошее направление наступающего курортного сезона. В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что качество услуг на полуострове ощутимо улучшилось.