25 января 2021, 18:02
Эксперт объяснил, где в России выгоднее всего отдыхать летом
Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, где в России выгоднее всего отдыхать в летнее время, сообщил сайт URA.ru.
По его словам в теплый период текущего года лучшим внутренним направлением по соотношению стоимости билета и услуг, а также их качества будет Крымский полуостров. Как считает Мальцев, бизнес республики сделал многое, чтобы переманить наших граждан из других известных курортных мест.
«По совокупности факторов Крым — самое хорошее направление наступающего курортного сезона. В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом», — подчеркнул специалист.
Он заметил, что качество услуг на полуострове ощутимо улучшилось.