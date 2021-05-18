Эксперт назвал техническим решение S7 отменить рейсы в Турцию до конца лета

Руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца лета.

«Это техническое решение с учетом того, что все авиакомпании без исключения ожидают решения оперативного штаба и в настоящий момент мы ограничены двумя рейсами от российской авиакомпании и двумя от турецкой», — заметил Горин.

По его словам, техническое решение открывает два варианта. Первый — возврат денег за выписанные билеты. Второй — оформление билетов в том же классе на другие даты и направления без какого-либо штрафа.

«Здесь полностью соблюдаются права потребителей, туристов и пассажиров авиакомпаний. В любой момент воздушное сообщение может быть восстановлено, а программы скорректированы», — добавил собеседник издания.