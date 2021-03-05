Эксперт назвал страны, в которых жители РФ смогут отдохнуть весной

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев объяснил, в каких странах наши граждане смогут провести отпуск в весенний период, сообщило ИА НСН.

Он напомнил, что пока Франция, Италия и Испания, которые являются самыми популярными местами для путешествий у туристов из России, не могут принять иностранцев. В настоящий момент для нас доступны 40 стран. При этом реально авиасообщение организовано с 24 из них, написал сайт «Утро.ру».

Для их посещения нужно выполнить список правил. В числе открытых для граждан РФ стран Турция, ОАЭ, Танзания, Мальдивы и Куба.