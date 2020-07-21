21 июля 2020, 18:32
Эксперт назвал основные направления туризма в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что почти все регионы России уже открыты для путешественников. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По его словам, самыми популярными направлениями будут Крым и Краснодарский край. А также Калининградская область, Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Алтайский край.
Барзыкин уточнил, что в скором времени также будет открываться все больше зарубежных направлений.