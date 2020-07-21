Эксперт назвал основные направления туризма в России

По его словам, самыми популярными направлениями будут Крым и Краснодарский край. А также Калининградская область, Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Алтайский край.

Барзыкин уточнил, что в скором времени также будет открываться все больше зарубежных направлений.