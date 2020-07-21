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    21 июля 2020, 18:32

    Эксперт назвал основные направления туризма в России

    Дарья Морозова

    Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что почти все регионы России уже открыты для путешественников. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    По его словам, самыми популярными направлениями будут Крым и Краснодарский край. А также Калининградская область, Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Алтайский край.

    Барзыкин уточнил, что в скором времени также будет открываться все больше зарубежных направлений.

    Новости SMI.FM