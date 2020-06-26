26 июня 2020, 15:08
Эксперт назвал дату открытия границ с Турцией
Юрий Барзыкин, вице-президент российского союза Туриндустрии, рассказал, когда и какие границы будут открыты для путешественников. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам специалиста, первыми откроются страны СНГ, так как большинство простых рабочих в Москве, например, дворники, кассиры и продавцы, это приезжие. Потом пойдут Армения и Беларусь.
«Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты. Там нашей статистике доверяют, главное чтобы у них она была соответствующая», — пояснил эксперт.
Барзыкин предполагает, что границы Европы не откроются к 1 июля. Он объяснил это тем, что «коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, должен быть не выше, чем в стране, куда прилетают». Европу могут открыть к сентябрю по мнению специалиста.