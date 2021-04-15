Эксперт назвал 7 лучших направлений для путешествия по России на авто

Специалист по автомобильному туризму рассказал о том, куда в России лучше всего поехать на машине, чтобы увидеть живописные пейзажи. Этой информацией в беседе с РИА ФАН поделился Сергей Лобарев.

Специалист перечислил 7 проверенных им самим маршрутов. Первым в его топе отмечены Заповедные земли Русского севера. Природой отлично можно полюбоваться на отрезке пути от Москвы до Архангельска.

Следующим направлением в списке стала Государева дорога. На данный момент это трасса М-10, соединяющая Москву и Петербург.

На третьем месте оказалось Ладожское кольцо, где находится одно из крупнейших озер Европы.

Он также добавил, что не стоит забывать о Золотом кольце России. Этот маршрут особенно хорошо преодолевать на пассажирском кресле. Помимо этого, он напомнил о «Легендах Эльбруса», которые точно не оставят туристов равнодушным.

Список направлений завершили Сибирский и Чуйский тракты.