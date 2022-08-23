Эксперт Мкртчян высказался по поводу электронных путевок для туристов

Электронные путевки и QR-коды вряд ли помогут избавиться от мошенников, однако придадут уверенности туристам. Таким мнением поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Запуск системы электронных путевок в России решили перенести на весну. Эксперт пояснил, что на данный момент она все еще находится на этапе разработки. По его словам, нововведение принесет для туристов много плюсов, однако не исключит вероятность утечки данных.

«Нелегалов на рынке меньше процента. В случае мошенничества шум от них больше, чем от тех, кто работает легально, потому и создается впечатление, что их много. Думаю, система не поможет избиваться от них, найдут, как обойти закон», — рассказал Мкртчян.