Эксперт Мамонтов рассказал, как путешествовать без рисков

На данный момент самыми безопасным способом путешествий по России является поезд. Таким мнением поделился основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«У очень многих туристов поменялись планы, мы делаем возврат при необходимости, компенсируем все затраты. В пандемию была такая мера как страхование, сейчас пока страховые компании не предложили продукт. Сейчас главной гарантией было бы планировать путешествие именно по России», — заметил эксперт.

Он посоветовал выбирать для путешествий места, которые находятся на небольшом удалении от Москвы. Самолеты можно выбирать в том случае, если вы уверены в своей безопасности.