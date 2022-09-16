Эксперт Ломидзе посоветовала не использовать шенгенские визы для транзита | 360°

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Эксперт Ломидзе посоветовала не использовать шенгенские визы для транзита

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Не стоит использовать шенгенские визы для транзита. Чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо пробыть в стране, предоставившей разрешение на въезд, как минимум несколько дней. Таким мнением поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что страны Европы отменили упрощенный визовый режим.

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«Страны Шенгенского соглашения всегда подчеркивали важность первой страны. Месяц назад финское консульство напомнило об этом правиле, что они будут, возможно, ограничивать граждан РФ с финской визой, которые транзитом через Финляндию следуют в другую европейскую страну», — отметила специалист.

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По ее словам, данное правило работало всегда, однако после введения санкций к нему начали относиться более внимательно.

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