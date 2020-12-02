Эксперт: летние туры бронируются в этом году заранее

По его словам, во-первых, это происходит из-за того, что люди не уверены, что к лету откроются границы с европейскими странами, куда они привыкли летать в отпуск. Кроме того, туристы переживают, что в этом году цены на российских курортах перед сезоном сильно поднялись.

«Люди напуганы страшным ростом цен, поэтому хотят их зафиксировать», — пояснил он.

Также Мкртчян добавил, что так рано планировать летний отдых все же не стоит. Он посоветовал подождать конца марта. К тому времени некоторые страны уже могут быть открыты, уверен эксперт.

«У меня есть определенная уверенность, что какие-то европейские курорты, в частности, Кипр и Греция будут открыты в дополнение к Турции», — рассказал он.

Ранее исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе перечислила пять лидирующих мест отдыха за границей в текущем году.