Путешествия 15 ноября 2022, 17:51 Эксперт допустил временное снижение турпотока в Турцию после взрыва в Стамбуле

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Член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов обсудил с радио Sputnik, как на поток российских туристов в Турцию может сказаться взрыв, который произошел в центре Стамбула.

«Надо понимать, что в принципе это уже не первый подобный случай, на какой-то промежуток времени туристический поток однозначно снизится, но восстановление произойдет довольно быстро», — цитирует специалиста «Политика Сегодня».

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Он заметил, что основной поток туристов шел на побережье Анталии, где еще продолжается курортный сезон. По его словам, статистика показывает, что Турция находится на третьем месте после теплых стран, где сезон в самом разгаре.

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«Стамбул в силу того, что количество рейсов туда не такое большое, и в основном регулярные, а не чартерные, использовался как хаб», — напомнил эксперт.