Путешествия 07 марта 2023, 16:42 Эксперт Александр Бандурин рассказал, как будет развиваться туризм между Россией и Азией

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В ближайшие годы в России появится больше туристов из Азии, уже наметился спрос на экскурсоводов. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму Александр Бандурин.

По его словам, России нужно время на подготовку. Речь идет о говорящих на арабском языке экскурсоводах, а также о справочных материалах, туристических программах и прочем.

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«Плюс надо будет решать всевозможные визовые вопросы, потому что с китайцами этот вопрос решен выдачей групповых виз. С арабскими странами упрощенный визовый режим еще предстоит наладить. Аэропортовая инфраструктура понадобится», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь арабские страны также уже заявили о готовности принять российских туристов.

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