Экскурсовод из Серпухова вошла в тройку лучших в России

Одним из призеров федерального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» стала Людмила Зобкова из Серпухова.

Экскурсовод Людмила Зобкова — победитель конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». Сейчас Людмила вошла топ-3 призеров федерального конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Результат конкурса определится 7 октября на XIX Всероссийском саммите сферы гостеприимства PIR EXPO в «Крокус Экспо».

Руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина особо подчеркнула, что такие конкурсы не просто важны, они повышают конкуренцию на рынке туристических услуг.

«Нашему гиду всего 21 год, а она занимает руководящую позицию в турфирме. Успех в экскурсионном деле ей принес родной Серпухов, который Людмила Зобкова знает очень хорошо. Желаю ей только победы! До встречи на PIR EXPO», — сказала Наталья Галкина.

PIR EXPO — крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии общественного питания и гостиничного хозяйства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи — прим. ред.), собирающее лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства.