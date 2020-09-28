Экс-жену Гуфа задержали на Мальдивах за «перевозку оружия»

Инстаблогера Айзу Анохину, бывшую жену репера Гуфа, задержали в аэропорту Мале на Мальдивских островах по подозрению в перевозке оружия. У нее на груди были ювелирное украшение из серебра — пуля на цепочке. Охрана сочла его опасным.

Как сообщил портал Super.ru, Айза и ее семья попытались объяснить, что не собираются захватывать самолет. Всю компании отвели в полицейский участок, где отсканировали ее документы, но пулю не отдали.

Инстаблогеру все-таки удалось доказать, что украшение не представляет опасности для окружающих, и ей разрешили подняться в самолет. Однако пулю отдали бортпроводнице, которая вернет ее Айзе только после посадки в Москве.