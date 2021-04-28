Экономист спрогнозировал рост стоимости отдыха в 3 раза на майские праздники

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов спрогнозировал рост стоимости отдыха за городом и на юге России в три раза на майские праздники, сообщило РИА ФАН.

Как считает специалист, ощутимое увеличение цен в праздничные дни объясняется желанием туристических компаний компенсировать небольшой заработок в малоприбыльные сезоны.

«Если же рассуждать с точки зрения туриста, то неожиданно возникшая возможность такого длительного отдыха в мае, естественно, вызывает среди россиян стремление отправиться в путешествие. Но здесь, к сожалению, выбора практически нет, цены, мягко говоря, кусаются», — отметил Родионов.

Он напомнил, что Турция закрыта. Спрос на авиабилеты Минск — Стамбул вырос на 70%. При этом из-за отсутствия конкуренции Кипр бьет рекорды по высоким ценам. Также открываются прямые рейсы из Москвы в Венесуэлу. Их запустят уже на майских праздниках. Стоимость билетов из-за дальности перелета будет недоступна для большинства туристов из нашей страны.