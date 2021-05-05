Экономист объяснил, почему подорожал отдых в Крыму

Профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Зайцева объяснила, с чем связано резкое подорожание отпуска в Крыму. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«По сравнению с прошлым годом даже при раннем бронировании туров на российские курорты стоимость отдыха выросла на 15–20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — рассказала она.

В первую очередь это связано с повышением спроса, так как сейчас закрыты границы с Европой. Особенно резкий рост произошел после приостановки авиасообщения с Турцией.

Спрос на отечественный отдых продолжает расти. Часть крымских отелей уже закрыла бронирование из-за высокой загрузки. Об этом рассказал руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. По его словам, повышенный спрос наблюдается и на курортах западного, восточного побережий Крыма. Они обычно не так востребованы у туристов. Там популярные гостиницы заполнены уже на 60–70%. По предварительному прогнозу Зелинского, за год Крым примет восемь-девять миллионов туристов.