27 ноября 2023, 12:17
Экономист Беляева: на Центральный федеральный округ приходится около 30% всего туристического потока России
На Центральный федеральный округ приходится около 30% всего туристского потока России. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева.
По словам экономиста, на Северо-Кавказский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ приходится всего 3–4% от общего турпотока, в то время как 21% туристов предпочитают отдыхать в Южном федеральном округе.
Реклама
Самыми посещаемыми считаются Московская и Ростовская области, а также города Санкт-Петербург и Сочи.
Туризм
Реклама
Реклама