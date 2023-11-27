Путешествия 27 ноября 2023, 12:17 Экономист Беляева: на Центральный федеральный округ приходится около 30% всего туристического потока России

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На Центральный федеральный округ приходится около 30% всего туристского потока России. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева.

По словам экономиста, на Северо-Кавказский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ приходится всего 3–4% от общего турпотока, в то время как 21% туристов предпочитают отдыхать в Южном федеральном округе.

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Самыми посещаемыми считаются Московская и Ростовская области, а также города Санкт-Петербург и Сочи.