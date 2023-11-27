Путешествия 27 ноября 2023, 12:43 Экономист Беляева: чаще всего россияне выбирают для поездок Москву, Петербург, Приэльбрусье, Калининградскую область

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По данным сервиса «Авито», чаще всего россияне, путешествующие по России, в июле 2023 года арендовали квартиры в Москве, Московской области, Петербурге, Ростовской области и Башкортостане. Об этом «ФедералПресс» рассказала доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева.

Популярность добавилась у таких регионов, как Минеральные Воды, Приэльбрусье, Дагестан, Иркутская и Калининградская области.

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Аналитики сообщают, что с 2018 года численность туристов в России увеличилась на 8% — с 62,8 до 67,8 миллиона человек.