Условия возобновления авиасообщения с Египтом назвали в АТОР

Первый вице-президент Ассоциация туроператоров России Владимир Канторович рассказал ИА Ura.ru, когда Россия возобновит авиасообщение с египетскими курортами.

Канторович объяснил, что авиасообщение возобновится после отмены указа президента РФ Владимира Путина, который был введен осенью 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. Также необходимо согласование плана полетов между авиационными ведомствами обеих стран.

«Пока этого не произойдет, какая бы не была в Египте благоприятная ковидная обстановка, рейсов туда быть не может», — обозначил собеседник информагентства.