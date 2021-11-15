Россиянам рассказали, каких отелей Египта стоит избегать

При выборе отеля в Египте стоит избегать трехзвездочных вариантов, а также смотреть на стоимость проживания. Об этом заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Не надо жить в Египте в отелях три звезды. Начинать нужно минимум от четырех звезд и то очень аккуратно выбирать. В Египте нет четкой градации отелей», — процитировало турэксперта Ura.ru.

По словам Мкртчяна, разочароваться можно не только в трехзвездочном, но и пятизвездочном отеле. Гостиницы с одинаковым количеством звезд могут стоить совершенно по-разному. Проживание в дорогих отелях обойдется примерно в 200-300 евро в сутки (16-25 тысяч рублей). Номера в недорогих отелях стоят 80-120 евро в сутки (6-10 тысяч рублей).

«Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — отметил гендиректор сети турагентств.

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, в некоторых отелях Египта действительно снизилось качество обслуживание. По сравнению с 2015 годом жалоб стало больше, но ситуация будет выравниваться по мере приезда туристов.