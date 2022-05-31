Египет захотел принимать российские карты «Мир»

Власти Египта прорабатывают с местными банками возможностью приема карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил генеральный директор TEZ TOUR Тамер Саид. Вопрос могут решить уже к сентябрю текущего года. Его слова процитировал «Интерфакс».

«Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе „Мир“. <…> Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал Саид.

Он также отметил, что сейчас россияне имею возможность расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах Египта.

Сад рассказал, что в последнее время российские туристы стали с возрастающим интересом посещать разные необычные места в Египте, например, Дахаб.

«Они едут туда за потрясающей девственной природой, любуются каньонами, ныряют, плавают. Также вырос спрос на туры в Каир и Луксор», — отметил эксперт.

Средняя цена экскурсии в Египте составляет 30-50 долларов.

Эксперт также подчеркнул, что россияне стали предпочитать более качественный и дорогой отдых. Если динамика сохранится, в зимнем сезоне на пятизвездочные отели будет приходиться порядка 75% бронирований, отметил Саид.