Египет впервые за 6 лет вошел в пятерку самых популярных направлений для отдыха

Ограниченное доступных направлений заставило туристов активнее искать возможные варианты для отпуска. Одним из них стал Египет: спрос на поездки страну вырос в несколько раз. Впервые с 2015 года направление вошло в пятерку наиболее востребованных.

Около 100 тысяч туристов могут отдохнуть за первый квартал в Египте. Такие данные содержатся в прогнозе исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рассказал «Коммерсант».

По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, Египет впервые с 2015 года вошел пятерку наиболее востребованных востребованных направлений, а спрос на него относительно 2019 года увеличился минимум вдвое. В Travelata.ru называют Египет четвертым по популярности направлением после Турции, России и ОАЭ.

Такой успех связан с существующими ограничениями на перелеты и езду заграницу: из купальных направлений для россиян сейчас доступны только ОАЭ, Турция, Куба, Мальдивы и Занзибар.

Спрос на отдых в ОАЭ ограничен дороговизной билетов. Наиболее доступным зимним отдыхом для россиян оставался Занзибар. Но сейчас спрос на остров сократился на 20% относительно января, поскольку начался сезон дождей.

Однако сворачивать программы на Занзибар туроператоры пока не собираются. Игорь Блинов предположил, что падение популярности направления приведет к снижению цен на билеты.

Неплохая картинка продаж туров в Египет не поможет турбизнесу. Майя Ломидзе пояснила, что пока нет речи о возвращении к объемам 2013–2015 годов. Главная причина — ограниченное авиасообщение из-за теракта над Синайским полуостровом.