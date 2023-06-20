Путешествия 20 июня 2023, 17:18 Египет установил многократную пятилетнюю визу

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Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу. Ее стоимость составляет 700 долларов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Egypt Independent.

В рамках одной поездки туристы смогут находиться в стране на протяжении 90 дней. Сейчас россияне могут получить визу на 90 дней за 25 долларов. Сделать это можно в Каире и Хургаде.

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Ранее эксперт по туризму Надежда Тарбаева рассказала, какие направления могут стать альтернативой Турции. По ее словам, отправиться на отдых можно в Таиланд и на Шри-Ланку.