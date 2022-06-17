Египет снял коронавирусные ограничения для туристов

Правительство Египта сняло все ограничения для въезда в страну, связанные с коронавирусом. Об это сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, теперь на границе не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенной инфекции. Такое решение власти приняли в связи с благополучной эпидемической ситуацией в стране.

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