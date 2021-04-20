Египет подтвердил скорое возобновление чартеров из России

Чартерные рейсы из России на египетские курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время. Об этом советник посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз сообщил РИА «Новости».

Представитель дипмиссии Египта сообщил, что чартерное авиасообщение с Россией возобновится в ближайшее время. Однако конкретной даты пока нет, отметил он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее в беседе с «360» заявил, что отдых в Египте станет для россиян достойной альтернативой курортам Турции. Барзыкин предположил, что египетские туры должны быть дешевле, чем турецкие.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник также сообщил, что чартеры в Египет могут возобновить уже в ближайшее время. Дипломат отметил, что этот вопрос уже практически решен, но при этом не назвал конкретных сроков запуска рейсов.

О том, что Россия заинтересована в восстановлении полетов на египетские курорты, в начале апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава дипведомства указал, что в последние годы специалисты обеих стран проделали большую работу в этом направлении.