Египет отменил все коронавирусные ограничения для въезда в страну

Власти Египта решили отменить все ограничительные коронавирусные меры для прибывающих в страну. По информации телеканала Аl Аrаbiуа, это правило будет действовать и для иностранцев, и для граждан Египта.

Из-за пандемии посещение Египта путешественниками резко сократилось, что нанесло серьезный урон по туристической отрасли страны, которая вносит большой вклад в экономику.

Для сравнения: в 2019 году Египет посетили 13 миллионов человек, в 2020-м их число составило только 3,7 миллиона, а в 2021 — 7,6 миллиона, уточнил ТАСС.

Министр по делам высшего образования и научных исследований Халед Абдель Гаффар обратил внимание, что в настоящее время в Египте 86,6 миллиона человек сделали прививку первым компонентом вакцины, а 4,5 миллиона человек ревакцинировались. Сейчас в стране есть 57,5 миллиона доз препарата, этого хватит, чтобы завершить прививочную кампанию.

Ранее для того, чтобы въехать в Египет нужно было иметь сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, либо тест на антиген, сделанные не позднее чем за 72 часа. На результатах анализов должен был быть QR-код.