Египет откроет два новых туристических города в ближайшие месяцы

Прибывающим в Египет туристам в ближайшие месяцы будут доступны два новых города на побережье Средиземного моря. Об этом в интервью газете «Известия» заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

Он пояснил, что первый город находится недалеко от Каира, второй расположен рядом с Александрией.

«Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере, примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. <…> Новый город на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии. называется Аль-Аламин», — рассказал аль-Анани.

Министр отметил, что посещающие Египет туристы уже сейчас могут поселиться в специально открытых для отдыхающих городах: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Он подчеркнул, что все туристические зоны планируют связать скоростными железными дорогами и бюджетным авиасообщением. Это даст возможность гостям страны посетить все города не один раз.

Указ о снятии запрета на чартерное авиасообщение на курорты Египта президент России Владимир Путин подписал в начале июля. Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновились в августе. Туристам при себе нужно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса на английском языке. Вместо документа можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.