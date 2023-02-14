Путешествия 14 февраля 2023, 14:03 Единый туристический код появится в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин в разговоре с журналистами рассказал о создании единого туристического кода в городе.

Средства на реализацию проекта власти города получат из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», написал сайт «Время Н».

Реклама

Единый туристический код получат улицы Большая Покровская, Нижне-Волжская набережная, квартал церкви Трех Святителей и другие. У этой территории появится своя система навигации и социальной инфраструктуры.

Реклама