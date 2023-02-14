14 февраля 2023, 14:03
Единый туристический код появится в Нижнем Новгороде
Директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин в разговоре с журналистами рассказал о создании единого туристического кода в городе.
Средства на реализацию проекта власти города получат из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», написал сайт «Время Н».
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Единый туристический код получат улицы Большая Покровская, Нижне-Волжская набережная, квартал церкви Трех Святителей и другие. У этой территории появится своя система навигации и социальной инфраструктуры.
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Туризм
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